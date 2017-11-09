9 ноября - День специальных отрядов быстрого реагирования (СОБР)

История специальных подразделений милиции в России берёт своё начало с 1978 года.

В целях оперативного реагирования и своевременного предотвращения чрезвычайных происшествий во время проведения Олимпийских игр, а также для выполнения других специальных заданий был создан отряд милиции особого назначения при ГУВД Мосгорисполкома, позднее переименованный в отряд милиции специального назначения.

В Мурманской области первое подразделение специального назначения для борьбы с организованной преступностью было создано 15 марта 1993 года. Возглавил отряд подполковник милиции Юрий Захаров.

С 2004 г. по настоящее время командиром СОБР Управления Росгвардии по Мурманской области является полковник полиции Алексей Ходоров, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Мурманской области.

Неоднократно личный состав Отряда с честью выполнял возложенные на него оперативные задачи в Северо-Кавказском регионе Российской Федерации по восстановлению законности и правопорядка, сотрудники СОБР неоднократно награждались правительственными наградами.

Так с момента образования отряда 4 сотрудника награждены орденом "За личное Мужество", 24 сотрудника орденом Мужества, 4 сотрудника медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, 26 сотрудников медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, 49 сотрудников медалью "За отвагу", 37 сотрудников медалью "За отличие в охране общественного порядка".

Сегодня специальный отряд быстрого реагирования входит в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, его бойцы с честью выполняют задачи по борьбе с организованной преступностью, терроризмом и обеспечивают безопасность граждан.