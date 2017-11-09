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Активная фаза поисков экипажа упавшего Ми-8 завершится сегодня

13:3309 ноября 2017Просмотров: 119

Активная фаза широкомасштабных поисков семерых человек, пропавших в результате крушения российского вертолёта Ми-8 у Шпицбергена, завершится сегодня, однако поиски будут продолжены в меньшем объёме, сообщается на сайте губернатора архипелага.

«Губернатор архипелага завершает активную фазу поисков погибших с потерпевшего крушения вертолёта с четверга. Мы отзываем значительные ресурсы, но продолжаем обследование районов поиска собственными ресурсами», — говорится в сообщении губернатора Керстин Аскхольт.

Отмечается, что это решение принято совместно с российскими спасателями.

Завершение активной фазы означает, что из района поиска уйдут спасательные суда и судно большой грузоподъёмности, участвовавшее в подъёме вертолёта. Как подчеркнула губернатор, всё возможное для поиска членов экипажа было сделано, сообщает Ru.arctic.Ru

За время поисков было обследовано 35 кв. км морского дна, а также около 200 км береговой линии силами норвежских и российских спасателей, а также добровольцев.

Ранее сообщалось, что самописец рухнувшего у Шпицбергега Ми-8 разрушен винтом вертолета.

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