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Бесперебойный проезд по дорогам Карелии и Мурманской области будут обеспечивать 190 единиц техники

10:1009 ноября 2017Просмотров: 120

Для эффективной работы в зимних условиях на федеральных автодорогах Карелии и Мурманской области готовы 36 пескобаз, дорожниками заготовлено 126 тыс. кубометров песка, что составляет 100% от нормы, 30,1 тыс. тонн соли технической и 211 тыс. тонн пескосоляной смеси, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Кола».

Подготовлено 23 места отдыха и обогрева для рабочих и водителей.

В настоящее время движение на федеральных трассах Карелии и Мурманской области осуществляется в штатном режиме.
Дорожники контролируют ситуацию, обеспечивая безопасный и бесперебойный проезд транспорта.

На федеральных автодорогах Р-21 «Кола», А-121 «Сортавала», А-119 «Вологда — Медвежьегорск — Автодорога Р-21 «Кола» работает 142 единицы различной дорожной техники, в случае ухудшения погодных условий и дорожной обстановки на федеральные трассы готовы выйти 190 единиц дорожно-эксплуатационной техники.

Водитель, отправляющийся в путь в Карелию и Мурманскую область, всегда может он-лайн посмотреть обстановку на дороге и погодные условия, чтобы снег и гололед не застали врасплох на трассе.

Актуальная информация с 61 автоматических дорожных метеостанций (АДМС) и 110 постов видеоконтроля (ПВК) доступна для пользователей федеральных автомобильных дорог на сайте ФКУ Упрдор «Кола» http://fad.karelia.ru в разделе «Оперативная информация».

В преддверии наступления устойчивой зимней погоды ФКУ Упрдор «Кола» напоминает о необходимости быть предельно внимательными на автодороге в условиях сильного снегопада и гололедицы, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать опасные маневры.

Кроме того, сотрудники Территориального ситуационного центра (ТСЦ) ФКУ Упрдор «Кола» круглосуточно контролируют дорожную обстановку на федеральных дорогах Карелии и Мурманской области.

Фото сайта ФКУ Упрдор «Кола»

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