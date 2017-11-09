День полиции в Кольском районе отметят праздничным концертом

10 ноября 2017 г. в 17.00 ч. в Кольском районном Центре культуры (г. Кола, пр-т Защитников Заполярья, д. 7) состоится торжественное мероприятие, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Об этом сообщает официальный сайт администрации Кольского района.

Каждый год 10 ноября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел, верные избранному пути и предназначению: охранять правопорядок, обеспечивать законность и торжество справедливости.

В течение многих лет в этом день проводятся торжественные мероприятия, на которых поздравляют служащих подразделений министерства внутренних дел Российской Федерации с праздником и отмечают отличившихся охранников порядка.

В программе – церемония награждения лучших сотрудников полиции.

В этот день в зале будут присутствовать не только действующие сотрудники полиции и члены их семей, но и ветераны, в адрес которых прозвучит много добрых слов.

Яркие выступления не только подарят зрителям праздничное настроение, но и позволят ненадолго отвлечься от непростых трудовых будней.

Вечер будет проходить в Большом зале. Вход свободный.