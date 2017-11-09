16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

«Дистанционное производство» - реальный проект будущего

20:0409 ноября 2017Просмотров: 60

«Дистанционное производство» - так называется проектная инициатива, вошедшая в пятёрку лучших научно-образовательной программы Всемирного фестиваля молодёжи и студентов «Индустрии будущего». В Сочи её разработала и представила команда из трёх человек, один из них - Андрей Чертов, работник плавильного цеха Кольской ГМК. Мы встретились с ним в Никеле.

Андрей Чертов приехал в Никель в 2011 году из Санкт-Петербурга. С тех пор и работает в плавильном цехе Кольской ГМК электрогазосварщиком пятого разряда. Минувшим летом Андрей стал одним из менторов - наставников образовательного проекта «Норникеля» «Покорители севера». А после ему предложили представить Кольскую ГМК и «Норникель» на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи.

Андрей Чертов, соавтор идеи «Дистанционное производство»: «Наша инициатива была - «дистанционное производство». Чтобы люди могли жить, например, в Сочи, и управлять оттуда производством на территориях тех, которые не предназначены для жизни».

Эта идея была буквально взята из жизни, рассказал Андрей. В его команде собрались представители крупнейших производственных организаций страны - «Норникеля» - крупнейшего в мире производителя никеля и палладия, двух Госкорпораций - «Ростех» и «Росатом». Современные технологии уже сегодня позволяют автоматизировать многие процессы и исключить труд человека во вредных и опасных зонах. Такая практика сегодня внедряется и в «Норникеле».

Андрей Чертов, соавтор идеи «Дистанционное производство»: «Во время работы над нашим проектом, нам помогало руководство «Норильского никеля». Показывали нам какие-то недочёты, что-то доработать можно было. Что-то добавляли, что-то исправляли. Спасибо им за помощь, которую они нам оказали».

Представляя жюри идею своей команды, Андрей Чертов привёл пример рудно-термической печи №5 плавильного цеха в Никеле. Загрузка руды, регулировка мощности, измерение необходимых параметров - практически всеми процессами с помощью компьютера управляет диспетчер. А почему бы этому диспетчеру не находиться за несколько сотен или даже тысяч километров от такого производства?

Андрей Чертов, соавтор идеи «Дистанционное производство»: «Он будет приходить так же на работу. Но он будет не спускаться в шахту или приходить в цех. Он будет управлять с определённого помещения».

2000 человек, 400 проектных инициатив - но «Дистанционное производство» команды Андрея Чертова оказалось лучшим. И, как потом отметило жюри, самым реальным.

Андрей Чертов, соавтор идеи «Дистанционное производство»: «Когда сидели в жюри люди, они говорили, что у нас даже нет к вам вопросов. Мы поняли вашу суть, что вы хотите автоматизировать производство, чтобы люди управляли виртуально всем. Им понравилась эта идея очень. Более реалистична, в отличие от многих проектов. Некоторые представляли острова, понятно, что до этого мы ещё не скоро дойдём. Кто-то хотел строить заводы на астероидах. Но мы выбрали золотую середину».

Проектная инициатива, одобренная высокими экспертами, вошла в специальный архив Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, а ещё отправилась в администрацию президента. И вполне возможно к 2050 году, как и предполагает идея команды Чертова, если не целиком, то большую часть потенциально опасной и вредной работы на производстве можно будет вести дистанционно. Что же касается команды, то, по словам Андрея, они общаются по интернету и уже обдумывают новые проектные инициативы.

Реклама
Читайте также
ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ: набор анализов или кто топит малый бизнес?ВОВРЕМЯ ЛАЙТ: поговорим о литературеДЕНЬГИ ЛЮБЯТ: МФО, гастротуризм, чёрные списки и деньги на расселениеПоселок Междуречье Кольского района остался без отопления. Управляющая компания заявляет о банкротстве
Позвал мужчину выпить, зарезал и сжёг трупЧерез пару минут начнётся церемония ТЭФИ регион. Мурманск представляет Наше утроВ Междуречье возобновлено электроснабжение котельнойВ здании администрации Кольского района произошел условный пожарМинприроды России намерено повысить нормативы утилизации отходов от использования товаровЖителю Вологодской области, который поджег дом с людьми, дали 21 год колонии
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс