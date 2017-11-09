«Дистанционное производство» - реальный проект будущего

«Дистанционное производство» - так называется проектная инициатива, вошедшая в пятёрку лучших научно-образовательной программы Всемирного фестиваля молодёжи и студентов «Индустрии будущего». В Сочи её разработала и представила команда из трёх человек, один из них - Андрей Чертов, работник плавильного цеха Кольской ГМК. Мы встретились с ним в Никеле.

Андрей Чертов приехал в Никель в 2011 году из Санкт-Петербурга. С тех пор и работает в плавильном цехе Кольской ГМК электрогазосварщиком пятого разряда. Минувшим летом Андрей стал одним из менторов - наставников образовательного проекта «Норникеля» «Покорители севера». А после ему предложили представить Кольскую ГМК и «Норникель» на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи.



Андрей Чертов, соавтор идеи «Дистанционное производство»: «Наша инициатива была - «дистанционное производство». Чтобы люди могли жить, например, в Сочи, и управлять оттуда производством на территориях тех, которые не предназначены для жизни».



Эта идея была буквально взята из жизни, рассказал Андрей. В его команде собрались представители крупнейших производственных организаций страны - «Норникеля» - крупнейшего в мире производителя никеля и палладия, двух Госкорпораций - «Ростех» и «Росатом». Современные технологии уже сегодня позволяют автоматизировать многие процессы и исключить труд человека во вредных и опасных зонах. Такая практика сегодня внедряется и в «Норникеле».



Андрей Чертов, соавтор идеи «Дистанционное производство»: «Во время работы над нашим проектом, нам помогало руководство «Норильского никеля». Показывали нам какие-то недочёты, что-то доработать можно было. Что-то добавляли, что-то исправляли. Спасибо им за помощь, которую они нам оказали».

Представляя жюри идею своей команды, Андрей Чертов привёл пример рудно-термической печи №5 плавильного цеха в Никеле. Загрузка руды, регулировка мощности, измерение необходимых параметров - практически всеми процессами с помощью компьютера управляет диспетчер. А почему бы этому диспетчеру не находиться за несколько сотен или даже тысяч километров от такого производства?



Андрей Чертов, соавтор идеи «Дистанционное производство»: «Он будет приходить так же на работу. Но он будет не спускаться в шахту или приходить в цех. Он будет управлять с определённого помещения».



2000 человек, 400 проектных инициатив - но «Дистанционное производство» команды Андрея Чертова оказалось лучшим. И, как потом отметило жюри, самым реальным.



Андрей Чертов, соавтор идеи «Дистанционное производство»: «Когда сидели в жюри люди, они говорили, что у нас даже нет к вам вопросов. Мы поняли вашу суть, что вы хотите автоматизировать производство, чтобы люди управляли виртуально всем. Им понравилась эта идея очень. Более реалистична, в отличие от многих проектов. Некоторые представляли острова, понятно, что до этого мы ещё не скоро дойдём. Кто-то хотел строить заводы на астероидах. Но мы выбрали золотую середину».



Проектная инициатива, одобренная высокими экспертами, вошла в специальный архив Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, а ещё отправилась в администрацию президента. И вполне возможно к 2050 году, как и предполагает идея команды Чертова, если не целиком, то большую часть потенциально опасной и вредной работы на производстве можно будет вести дистанционно. Что же касается команды, то, по словам Андрея, они общаются по интернету и уже обдумывают новые проектные инициативы.