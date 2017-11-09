Елена Борщёва: «Это будет прекрасный праздник интеллектуальной борьбы и острого юмора»

Праздник юмора и отличного настроения ждет всех на турнире Клуба «Веселый Норильский Никель» (КВНН), который состоится 10 ноября в Мончегорске.

В игре примут участие 6 команд «Норникеля»: «ТАНК» (Заполярный филиал), «TABOOлька» (Заполярная строительная компания), «Чай, Кола, потанцуем» (Кольская ГМК), «Сочная» (санаторий «Заполярье»), «ГОловняк» (главный офис компании), «Акватория» (Заполярный транспортный филиал).

Ведущим вечера выступит капитан команды КВН Высшей лиги «Сборная Мурманска» Герман Иванов. В жюри войдут почетные гости: руководители компании «Норникель», представители администрации Мончегорска и Елена Борщёва - звезда команды КВН «Сборная Пятигорска», участница шоу Comedy Woman, ведущая авторского мастер-класса «Как развить в себе чувство юмора».

Накануне турнира Елена ответила на вопросы журналистов Kn51.

- 10 ноября вам предстоит судить корпоративный КВН, это ваш первый подобный опыт?

- У меня большой опыт КВН-овского судейства, в том числе и корпоративного. Игры компаний отличаются от студенческих тем, что здесь звучат «профессиональные» шутки, юмор определенной направленности, что понятно и близко игрокам - работникам этой области. На таких турнирах я узнаю много нового и начинаю смеяться над тем, на что раньше не обратила бы внимания. В этот раз будет особенно интересно. Насколько я знаю, корпоративный КВНН - это добрая традиция «Норникеля», которая уже 15 лет сближает коллективы филиалов. И этот турнир станет юбилейным.

- Что для вас сложнее - судить или выступать?

- Подготовка к выступлению, конечно, требует специального настроя, занимает больше времени, чем судейство и поэтому это, наверное, сложнее. Но судейство - тоже трудное дело. Важны внимание, быстрота реакции и хорошее настроение!

- Что ожидаете от этого турнира и от Мончегорска?

- Хочется отлично провести время, посмеяться, сделать приятные открытия и найти новых друзей. Знаю, что одной из тем турнира станет экология. По-моему, очень важно для юмористического мероприятия поднимать столь значимые социальные темы. Это можно считать социальной функцией КВН. Ведь через шутку и юмор можно говорить на серьезные темы, обращать внимание на важные проблемы.

Что касается места проведения. В Мончегорске я еще, кажется, не была. Говорю «кажется», потому что очень много гастролировала и в Мурманской области точно уже оказывалась! Была в Мурманске, Североморске, впечатления яркие и суровые: помню летом было всего плюс пять. А сейчас уже настоящая зима, наверное! В этот раз хочу открыть для себя именно Мончегорск - город металлургов, с суровой природой и веселыми людьми, любящими КВН!

- Что бы вы посоветовали командам, которые готовятся к выступлению?

- Советую выучить все слова, репризы и правильно настроиться на игру! От настроя и уверенности многое зависит. Независимо от того, кто победит, для всех команд и гостей турнира это будет прекрасный праздник интеллектуальной борьбы и острого юмора. Встретимся на турнире!





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