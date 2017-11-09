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Флагман Северного флота – крейсер «Пётр Великий» поборется за право называться «ударным»

13:4209 ноября 2017Просмотров: 85

На Северном флоте продолжается проверка комиссией Министерства обороны кораблей, подводных лодок и воинских частей, представленных на присвоение наименования «ударный».

Всего от флота выдвинуто 15 кандидатов, в числе которых первый орденоносный корабль в современной истории ВМФ России – флагман Северного флота тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий».

За звание «ударного» на Северном флоте борются: постоянный участник дальних и арктических походов – большой противолодочный корабль «Североморск», один из лучших десантных кораблей флота – большой десантный корабль «Кондопога», подводный крейсер стратегического назначения «Карелия», тактическая группа, несущая службу на острове Котельный, три подразделения арктической мотострелковой бригады, а также ряд других подразделений сухопутных и береговых войск, соединений малых кораблей, атомных и дизельных подводных лодок.

Большая часть кандидатов от Северного флота уже прошла проверку министерской комиссии, сообщает пресс-служба Северного флота. Звание «ударного» будет присвоено соединениям, частям и подразделениям после подведения итогов приказом Министра обороны России.

Торжественное вручение атрибутов ударного соединения командованию и военнослужащим состоится в начале нового учебного года.


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