Флагман Северного флота – крейсер «Пётр Великий» поборется за право называться «ударным»

На Северном флоте продолжается проверка комиссией Министерства обороны кораблей, подводных лодок и воинских частей, представленных на присвоение наименования «ударный».

Всего от флота выдвинуто 15 кандидатов, в числе которых первый орденоносный корабль в современной истории ВМФ России – флагман Северного флота тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий».



За звание «ударного» на Северном флоте борются: постоянный участник дальних и арктических походов – большой противолодочный корабль «Североморск», один из лучших десантных кораблей флота – большой десантный корабль «Кондопога», подводный крейсер стратегического назначения «Карелия», тактическая группа, несущая службу на острове Котельный, три подразделения арктической мотострелковой бригады, а также ряд других подразделений сухопутных и береговых войск, соединений малых кораблей, атомных и дизельных подводных лодок.



Большая часть кандидатов от Северного флота уже прошла проверку министерской комиссии, сообщает пресс-служба Северного флота. Звание «ударного» будет присвоено соединениям, частям и подразделениям после подведения итогов приказом Министра обороны России.

Торжественное вручение атрибутов ударного соединения командованию и военнослужащим состоится в начале нового учебного года.





