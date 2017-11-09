Ихтиологи займутся выведением жизнестойкого вида горбуши в Белом море

Тихоокеанская горбуша четных и нечетных лет - два разных вида этой рыбы, ученые попытаются скрестить их и вывести более жизнестойкий вид. Об этом сообщил доктор биологических наук, профессор кафедры ихтиологии МГУ, научный руководитель ВНИРО Михаил Глубоковский.

«Горбуша четных и нечетных лет - генетически отличающиеся виды. В свое время горбушу с Камчатки завезли в Белое море. Как и на Дальнем Востоке нечетная линия там оказалась более многочисленной, а четная - фактически деградировала. Мы хотим со следующего года в Белом море восстановить депрессивную четную линию горбуши за счет гетерозиса методом видового скрещивания», - рассказал он в среду в Южно-Сахалинске на научной конференции, посвященной перспективам промысла тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке.

Глубоковский пояснил, что ученые собираются оплодотворить икру четной линии горбуши замороженной спермой линии нечетных лет.

«Если эксперимент удастся и за счет гетерозиса, то есть гибридной силы, мы восстановим эту линию горбуши четных лет, - а на это, надеюсь, должно уйти три поколения - его можно будет перенести на Дальний Восток», - сообщил профессор.

Ученые надеются, что гибрид горбуши, полученный от четных и нечетных лет, будет более жизнестойким.

Как сообщалось ранее, на Дальнем Востоке традиционно нечетные годы считаются лососевыми (то есть с более высокими выловами лососей), а четные - нелососевыми (с более низкими уловами), сообщает Интерфакс.

В последние три года отмечается смещение тихоокеанских лососей в более северные регионы и существенное снижение уловов в Японии, в южных районах Дальнего Востока России.

Та же тенденция наблюдается у американского побережья. Ученые объясняют это потеплением климата в связи с обычными природными циклами.