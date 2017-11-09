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Из Мурманской области пытались вывезти незаконную партию крабов и морских ежей

15:0009 ноября 2017Просмотров: 157

Как и раньше, живые морские деликатесы из недр Баренцева моря можно встретить в ресторанных сетях Москвы и Санкт- Петербурга.

Сохраняющийся высокий спрос и стоимость «эксклюзивных» морепродуктов подогревает интерес организованных преступных групп, специализирующихся на незаконной добыче краба камчатского в нашем регионе.

8 ноября 2017 года в результате совместных действий сотрудников Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия и Управления МВД России по Мурманской области пресечена попытка вывоза из региона партии незаконно добытых в Баренцевом море биоресурсов. 

На стационарном посту ДПС в районе Кандалакши был задержан микроавтобус. За рулем находился житель города Снежногорска 

При досмотре в кузове автомобиля были обнаружены биоресурсы — морской еж в коробках, а также 98 живых особей краба камчатского в полимерной емкости. 

Каких-либо документов, подтверждающих законность добычи морских деликатесов, у перевозчика не оказалось. 

Со слов задержанного мужчины, он намеревался отвезти биоресурсы родственникам, проживающим в центральной полосе России. Браконьер был сопровождён в порт Мурманска, где сотрудниками Пограничного управления был произведён пересчёт  и взвешивание морепродуктов.

Общий вес краба составил 338 кг, рыночная стоимость - более 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

По окончанию процессуальных действий незаконно добытый краб был выпущен в естественную среду обитания. 

В настоящее время по данному факту проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

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