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Изменение движения на трех мурманских перекрестках связаны, в том числе, с требованиями ГОСТа

09:4509 ноября 2017Просмотров: 151

Каждый год в Мурманске становится больше машин, растет интенсивность транспортных потоков.

Недавно изменения  дорожного движения коснулись трех перекрестков в Мурманске: пересечений проспекта Ленина с улицей Октябрьской, улицей Володарского, а также улицей Генерала Журбы.

Теперь водители могут поворачивать с улиц, пересекающих проспект, только в северном направлении. Пересечение транспортных и пешеходных потоков на этих перекрестках полностью исключено.

 – Такие изменения в организации дорожного движения связаны с требованиями ГОСТа, которые обязывают разделять пешеходные и транспортные фазы, – рассказал директор муниципального учреждения «Центр организации дорожного движения» Алексей Логаев. – Такие изменения происходят по всей стране – ГОСТ обязателен для всех.

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