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Минобрнауки Мурманской области перечислило муниципалитетам более 130 миллионов рублей

10:0009 ноября 2017Просмотров: 29

Министерством образования и науки Мурманской области в адрес муниципалитетов региона направлены субсидии и субвенции в размере более 130 млн руб. Эта работа ведется в соответствии с поручениями, данными губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

Средства направлены в том числе на заработную плату сотрудникам дошкольных и образовательных учреждений, компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми, на организацию детского отдыха, бесплатное молоко дошколятам и школьникам. 

Подробная информация о средствах, перечисленных из регионального бюджета в муниципалитеты, в режиме онлайн, размещается на официальном портале правительства Мурманской области в рубрике «Открытый бюджет».

 

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