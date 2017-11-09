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Минприроды России намерено повысить нормативы утилизации отходов от использования товаров

16:3009 ноября 2017Просмотров: 64

Соответствующий проект распоряжения Правительства РФ «Об утверждении нормативов утилизации отходов от использования товаров на 2018-2020 годы» подготовлен Минприроды России. Глава ведомства Сергей Донской внес документ в Правительство РФ.

Согласно документу, нормативы утилизации устанавливаются на 2018, 2019, 2020 гг. с учетом плавного повышения норматива утилизации. Норматив, устанавливаемый на 2018 г., для большинства групп не превышает (равен) нормативу, установленному на 2017 г.

Исключение составляют группы, представленные деревянными товарами и упаковкой, а также товары из гофрированных бумаги и картона, где норматив утилизации в 2018 г. повышается. По данным отчетности производителей и импортеров о выполнении нормативов утилизации в 2016 г., фактическая утилизация по деревянным товарам составила почти 20% от объема производства или импорта.

Одновременно С.Донской внес в Правительство РФ проект распоряжения, предусматривающий изменения в перечень готовых товаров, подлежащих утилизации, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 24 сентября 2015 г. № 1886-р. Как отметил Министр: «Расширенная ответственность производителя является современным элементом экономики замкнутого цикла - производитель и импортер, фактически, обязаны в товарах заранее «увидеть» отход и нести за его переработку ответственность».

В соответствии с поправками, перечень товаров и упаковки, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, излагается в новой редакции и содержит ряд принципиальных изменений. В частности, перечень разделен на сами «товары» и «упаковку».

Добавлен раздел III перечня, в котором устанавливаются ««Товары аналогичного назначения и (или) аналогичного способа обработки отходов от их использования», в соответствии с п. 4.2 статьи 24.2 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», добавлены новые группы и новые позиции товаров (перечень групп товаров, упаковки расширен с 36 до 54 групп).

В частности, в документ включены новые группы товаров: «Зеркала стеклянные», «Укупорочные средства металлические», «Элементы первичные и батареи первичных элементов», «Провода и кабели электронные и электрические прочие». Указанные товары имеют широкое применение в различных сферах производства и потребления, отходы товаров представляют опасность для окружающей среды; включены в перечень видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.07.2017 № 1589-р.

Кроме того, в отдельную группу выведены товары из гофрированных бумаги и картона, упаковка из гофрированного картона.

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