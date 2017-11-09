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Мурманчанку ограбили в парикмахерской

11:0009 ноября 2017Просмотров: 153

В полицию за помощью обратилась 37-летняя жительница Мурманска. Женщина рассказала полицейским, что в то время, когда она находилась в парикмахерской на проспекте Кольском, неизвестный мужчина схватил принадлежащую ей сумку и выбежал на улицу.

Потерпевшая попыталась остановить грабителя. Происходящее увидели неравнодушные граждане, которые преградили путь злоумышленнику, однако он успел бросить сумку на землю и скрыться.

Полицейские опросили всех возможных очевидцев происшедшего. Эксперт снял отпечатки пальцев и другие следы, оставленные грабителем.

Проверка по базам данных полиции показала, что преступление совершил 36-летний ранее судимый мурманчанин, сообщает УМВД России по городу Мурманску.

Подозреваемый в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции. Злоумышленник признался в содеянном.

Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи - лишения свободы на срок до 4 лет. 

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