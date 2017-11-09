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На берегу Кольского залива устроят уличный кинотеатр. На премьеру пригласят режиссера фильма «Кровь океана»

20:0209 ноября 2017Просмотров: 64

Уже совсем скоро в Мурманске начнет свою работу кинофестиваль «Северный Характер», который организует телекомпания ТВ-21. Кинофестиваль уже готовит много интересных мероприятий. Одно из них - кинопоказ под открытым небом.

Традиция зимнего кинотеатра под открытым небом переходит к нам из Норвегии, конкретно - с кинофестиваля TIFF - старого друга и доброго партнера «Северного характера». Из года в год в Тромсё устраиваются кинопоказы на улице. Теперь сходить в кинозал под открытым небом можно будет и в Мурманске. 24 ноября в 19.00 на площадке у городского морвокзала.

Антон Шамшин работал координатором уличного кинотеатра на кинофестивале TIFF, и теперь занимается его организацией в Мурманске. Он рассказал нам подробности. На один день на открытой площадке у залива возведут киноэкран, подключат мощный звук и разместят сидячие места для зрителей. Вход будет свободный. На экране - премьера норвежского документального фильма «Кровь океана».

Почти 200 лет в Норвегии продолжалась свободная охота на тюленей, но в 2015 году правительство страны приняло закон, запрещающий их отлов. Корабль отплывает в Гренландское море, экипаж может рассчитывать только на свои силы в царстве белых медведей и суровых штормов. Это путешествие станет последней охотой на тюленей в норвежских водах

Антон Шамшин, координатор проекта: «В Мурманск приедет капитан этого судна, расскажет о том, как все это происходило. И лично мне вообще интересно, чем он вообще сейчас занимается, ведь он всю жизнь занимался этим промыслом. Также к нам приедет одна из двух режиссеров этого фильма».

Уличный кинотеатр, который на один вечер появится на берегу Кольского залива, станет для жителей и гостей города не только интересным опытом, но и своего рода проверкой на прочность. Сейчас метеорологи предсказывают на 24 ноября температуру -6 градусов. Досидите ли вы до конца фильма? Приходите и проверьте свой северный характер!

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