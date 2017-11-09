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На Верхне-Ростинском шоссе в Мурманске появится новая лестница

13:1209 ноября 2017Просмотров: 167

В районе домов № 13 по Верхне-Ростинскому шоссе и № 25 по улице Кильдинской ведется строительство новой лестницы.

«Из-за сложного ландшафта жителям микрорайона ежедневно приходится преодолевать высокий подъем, они неоднократно обращались по вопросу обустройства пешеходной связи, поэтому этот объект был включен в план работ», – рассказал председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска Константин Мастюгин.

Объект будет состоять из двух деревянных конструкций. Как показала практика, лестницы из этого материала хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации, они долговечны, более безопасны и комфортны для пешеходов, сообщает пресс-служба мурманской администрации.

Сейчас ведутся работы по планировке откоса, устройству резервных трубопроводов под кабели электросетей, установке каркаса. Для удобства мурманчан будут установлены перильные ограждения и спуск для колясок.

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