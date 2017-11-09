Норникель повышает надежность управления технологическим процессом обогатительной фабрики в Заполярном

В Кольской ГМК реализован очередной этап проекта по модернизации автоматизированной системы управления технологическим процессом обогатительной фабрики (АСУ ТП).

Специалисты КГМК и подрядной организации выполнили комплекс работ по созданию подсистемы управления технологическим оборудованием третьей секции флотации, а также подсистемы обработки общефабричных сигналов.



Усовершенствование АСУ ТП проводится поэтапно. В 2016 году было модернизировано оборудование автоматизированной системы управления на пульпонасосной станции, организован верхний уровень АСУ ТП, включая автоматизированные рабочие места диспетчера и оператора обогатительной фабрики.



Далее на очереди – усовершенствование системы управления процессом измельчения и завершающий этап - интеграция локальных систем управления в единую информационную систему обогатительной фабрики.



В качестве аппаратной платформы новой АСУ ТП используются контроллеры немецкой фирмы «Siemens», а для отображения информации операторам на рабочих станциях - программное обеспечение «Wonderware System Platform».



Необходимость замены, действующей АСУ ТП, построенной в 2002 году, вызвана прекращением выпуска запасных частей производителем основного оборудования, что повышает риски возникновения нештатных ситуаций, вплоть до остановки производственных процессов обогатительной фабрики.



Реализация проекта позволит Компании исключить риски увеличения количества отказов в работе средств автоматизации и остановки технологического оборудования, а также обеспечит возможность гибкого подхода к изменению алгоритмов ведения технологических процессов Обогатительной фабрики.











