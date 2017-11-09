16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

«Норникель» станет участником системы налогового мониторинга

11:4609 ноября 2017Просмотров: 85

Федеральная налоговая служба поддержала заявку «Норникеля» о переводе на систему налогового мониторинга. Такая форма налогового контроля говорит о высоком доверии к компании как к налогоплательщику, позволяет минимизировать налоговые риски и сократить сроки проведения налоговых проверок до минимума.

Налоговый мониторинг — новая форма налогового контроля, при которой общение налогоплательщика и налоговой службы проходит почти в режиме онлайн. При этом налоговая служба отказывается от сплошной проверки в пользу оценки эффективности системы внутреннего контроля. ФНС использует такой способ в качестве формы налогового администрирования с 1 января 2016 г.

Пилотным предприятием по отработке такой схемы взаимодействия с налоговыми органами для «Норникеля» станет «Енисейское речное пароходство» (ЕРП, ПАО «ГМК Норильский Никель» владеет 81,9% акций этой компании).

Эта компания перейдет на новый режим налогового контроля с 1 января 2018 г.
В октябре ФНС положительно оценила показатели деятельности ЕРП (величина налоговых платежей, совокупная стоимость активов, суммарный объем доходов компании, зрелость контрольной среды и прозрачность деятельности) и включила транспортный актив «Норникеля» в систему налогового мониторинга.

В рамках подготовки к этому событию компания представила налоговой службе собственный опыт по выстраиванию и функционированию систем управления налоговыми рисками и внутреннего контроля. А также продемонстрировала успешно функционирующие инструменты и ИТ-решения, которые обеспечивают прозрачность ведения налогового учета.

«Вхождение ЕРП в режим налогового мониторинга — знаковый шаг для развития налоговой функции всей компании. Это своего рода „знак качества“ налоговых процессов и показатель общего доверия налоговых органов к „Норникелю“, который, кстати, стал первой компанией в отрасли, допущенной ФНС к этой системе. Включение ЕРП в новый режим налогового контроля — только начало. Задача на будущее — распространение этой практики на другие предприятия ГМК», — отметил директор налогового департамента «Норникеля» Андрей Кизимов.



Читайте также
День полиции в Кольском районе отметят праздничным концертомСтолицу Норвегии будут защищать от террористов гигантскими клумбамиСеверян приглашают к участию в опросе о качестве товаров и услуг на рынках Мурманской областиСамописец рухнувшего у Шпицбергега Ми-8 разрушен винтом вертолета
В Instagram добавили долгожданную возможностьВ Мурманске разнорабочий украл перфоратор со стройки9 ноября - День специальных отрядов быстрого реагирования (СОБР)«Почта России» разыскивает россиянина, выигравшего полмиллиарда рублейВ Мурманской области 799 семей стали счастливыми родителями третьего ребенкаПочти 61 млн рублей получили детские поликлиники, роддома и женские консультации Мурманской области
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс