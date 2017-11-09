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Об Арктике с любовью. Известный мурманский журналист Василий Белоусов презентовал свою новую книгу

20:0209 ноября 2017Просмотров: 67

«Наша Арктика». В Мурманской областной научной известный писатель , журналист, полярник Василия Белоусова представил новую книгу. О чем она и на какую аудиторию рассчитана, узнали наши корреспонденты.

Василий Белоусов - журналист с богатейшей профессиональной историей. Родился в Вологодской области, в деревне Курья. Окончил целлюлозно-бумажный техникум, но после службы в армии решил заняться журналистикой.

Василий Белоусов, журналист, писатель: «Я увидел, что в военной газете северного военного округа печатается один сержант. Чуть не в каждом номере его заметки. Ну, меня немножко так задело - как же так? Сержант Чесноков пишет, а я не могу? Отправил заметку там о своем командире. Мне вернули её. И добавили еще, прислали такой буклетик «Как писать военные заметки».

 Творческий путь Василия Сергеевича широк - корреспондент и заведующий отделом промышленности в «Полярной правде», в 1990 году он возглавил филиал ИТАР-ТАСС в Мурманской области. Сам много путешествовал, участвовал в научных экспедициях.

Василий Белоусов, журналист, писатель: «Довелось мне еще бывать в Арктике, даже вернее в Северной Атлантике, на месте, где работала международная экспедиция по подъему золота с крейсера «Эдинбург». Я был единственный журналист, по крайней мере, российский, который побывал на месте».

Белоусов выпустил более десятка книг. В нынешней - «Наша Арктика» - рассказывается история покорения высоких широт.

Василий Белоусов, журналист, писатель: «Все свои впечатления об общении с природой постарался изложить. Потому что в лесу всегда приходят какие-то хорошие мысли, хорошие слова находятся под влиянием красоты природы. Завел практику давно уже записывать такие впечатления в блокнотах. Вот когда перебирал старый архив свой, мысль родилась - надо всё-таки поделиться своими впечатлениями, своей любовью к природе Заполярья со своими земляками».

На встрече Василий Сергеевич пообщался со своими читателями и оставил всем желающим автографы.

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