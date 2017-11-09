Педагог из Апатитов стала победителем конкурса «За нравственный подвиг учителя»

II ежегодный Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» проводится Русской Православной Церковью при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах.

В 2017 году межрегиональный этап всероссийского конкурса по Северо-Западному федеральному округу прошел в Вологодской области.

В межрегиональном этапе приняли участие 25 работ (42 частника) из пяти регионов: Республика Коми (5 работ), Архангельская область (4 работы), Вологодская область (5 работ), Калининградская область (3 работы), Мурманская область (8 работ).

Конкурсная комиссия определила лауреатов и победителей в номинациях межрегионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя» по Северо-Западному федеральному округу.

Первое место в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения» присуждено Марине Никоноровой, заместителю директора по воспитательной работе школы № 4 города Апатиты, за конкурсную работу «Школа - социокультурный центр микрорайона».

Поощрительными дипломами межрегионального этапа конкурса отмечены Елена Плешкова, учитель начальных классов школы № 7 имени Героя России Марка Евтюхина города Североморска, и авторский коллектив мурманской гимназии № 1 в составе Татьяны Полковниковой, Елены Рыжовой, учителей начальных классов; Ларисы Свиридовой, заместителя директора; Анны Салюк, педагога-психолога; Марины Чистяковой, директора.

Награждение лауреатов конкурса и победителей в номинациях межрегионального этапа XII ежегодного всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодёжью «За нравственный подвиг учителя» пройдет на Димитриевских образовательных чтениях, региональном этапе международных Рождественских чтений, который состоится 23-24 ноября в Вологде в Спасо-Прилуцком Димитриевском мужском монастыре.