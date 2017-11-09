Почти 61 млн рублей получили детские поликлиники, роддома и женские консультации Мурманской области

В 2017 году с целью выполнения мероприятий по программе «Родовый сертификат» Мурманским региональным отделением Фонда социального страхования заключены договоры с 27 медицинскими организациями области.

На оплату услуг по медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным с января по октябрь направлено 60,9 млн рублей, из них 17,15 женским консультациям, 35,91 родильным родам и 7,84 детским поликлиникам.

Денежные средства, перечисленные территориальным органом Фонда, расходуют на обновление материально-технической базы, приобретение лекарственных препаратов и оплату труда медработникам, что способствует более качественному медицинскому обслуживанию пациентов.