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Полное видео программы «Новости»

20:0009 ноября 2017Просмотров: 94

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 9 ноября 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Поселок Междуречье Кольского района остался без отопления. Управляющая компания заявляет о банкротстве.

Позвал мужчину выпить, зарезал и сжег. А сам сбежал за границу. Апатитского рецидивиста скоро будут судить.

Сверху ёж, снизу краб. Пограничники и полицейские задержали машину с нелегальным морским деликатесом.

Как отношения Кольской ГМК и Мончегорска делают город лучше? Марина Ковтун посетила город металлургов.

Журналист, краевед, полярник - с любовью к Арктике. Василий Белоусов представил свою новую книгу.

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