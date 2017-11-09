Полное видео программы «Новости»

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Сегодня в выпуске:

Поселок Междуречье Кольского района остался без отопления. Управляющая компания заявляет о банкротстве.



Позвал мужчину выпить, зарезал и сжег. А сам сбежал за границу. Апатитского рецидивиста скоро будут судить.



Сверху ёж, снизу краб. Пограничники и полицейские задержали машину с нелегальным морским деликатесом.



Как отношения Кольской ГМК и Мончегорска делают город лучше? Марина Ковтун посетила город металлургов.



Журналист, краевед, полярник - с любовью к Арктике. Василий Белоусов представил свою новую книгу.

