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Позвал мужчину выпить, зарезал и сжёг труп

20:0609 ноября 2017Просмотров: 100

Далее криминальная хроника. Освободился из колонии, позвал приятеля выпить, зарезал и сжег тело собутыльника. В Апатитах будут судить рецидивиста. От правосудия мужчина пытался скрыться за границей, но его вычислили и задержали.

49-летний житель Апатитов рассказывает следователям, как расправился со своим приятелем. Это произошло летом 2015 года. С мужчиной он познакомился возле рюмочной, взяли алкоголь, вдвоем пришли в квартиру, сели, начали выпивать. Поругались. Стали драться. Из-за чего произошел конфликт - уже не помнит.

«Ну быстро получилось. Он мне по роже съездил. Я нож хватаю.
-Он один раз вас ударил?
Наверное, один. Может, пару раз.
-Зуб вам выбил?
Да. У меня реально был зуб, на фотографиях везде. С зоны пришёл я с зубом.
-Куда наносили ему дары ножом и сколько раз?
В грудь.
-Покажите, в какую часть - на манекене.
Вот.
-Сколько раз?
Ну раза три-четыре точно ударил».

Раненый мужчина упал на пол. Его собутыльник как ни в чем не бывало пошел спать. Когда через несколько часов проснулся и обнаружил на кухне труп, решил, что нужно как можно скорее уничтожить все улики.

Ксения Кошелюк, старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета россии по мурманской области: «С целью сокрытия следов преступления обвиняемый перетащил тело потерпевшего в ванную комнату, облил бензином и поджог. После этого беспрепятственно покинул место преступления».

На теле убитого эксперты насчитали не меньше 17 ножевых ранений. Зарезавший его мужчина сбежал, некоторое время скрывался в Донецке. Его объявили в международный розыск, заочно арестовали, позже задержали на границе. Раньше он уже был судим за умышленное убийство. Недавно вышел из колонии. Скоро отправится обратно. Уголовное дело сейчас направлено в суд.

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