Правительство утвердило сроки проведения Всероссийской переписи населения 2020 года

В распоряжение от 4 ноября 2017 года Правительство России установило, что пробная перепись населения будет проводиться с 1 по 31 октября 2018 года, а Всероссийская перепись населения – с 1 по 31 октября 2020 года.

Об этом сообщает официальный сайт Правительства России.

По результатам переписи будет получена официальная статистическая информация о численности и составе населения России в целом, по субъектам Федерации, по муниципальным образованиям в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его образовательным уровнем.

Пробная перепись населения будет проводиться с охватом ориентировочно 550 тысяч человек в целях отработки программно-методологических и организационных вопросов Всероссийской переписи населения.

Результаты пилотного обследования позволят оптимизировать стоимость всего комплекса работ, связанных с проведением Всероссийской переписи населения.