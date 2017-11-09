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Правительство утвердило сроки проведения Всероссийской переписи населения 2020 года

10:1509 ноября 2017Просмотров: 98

В распоряжение от 4 ноября 2017 года Правительство России установило, что пробная перепись населения будет проводиться с 1 по 31 октября 2018 года, а Всероссийская перепись населения – с 1 по 31 октября 2020 года.

Об этом сообщает официальный сайт Правительства России.

По результатам переписи будет получена официальная статистическая информация о численности и составе населения России в целом, по субъектам Федерации, по муниципальным образованиям в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его образовательным уровнем.

Пробная перепись населения будет проводиться с охватом ориентировочно 550 тысяч человек в целях отработки программно-методологических и организационных вопросов Всероссийской переписи населения.

Результаты пилотного обследования позволят оптимизировать стоимость всего комплекса работ, связанных с проведением Всероссийской переписи населения.

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