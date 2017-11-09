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Прокурор города Мончегорска встал на защиту детей

14:1709 ноября 2017Просмотров: 100

Жительница Мончегорска, мать двух несовершеннолетних детей, в январе 2017 заключила договор купли-продажи на приобретение квартиры.

Женщина обратилась в управление Пенсионного фонда в Мончегорске с заявлением, что планирует потратить маткапитал на покупку квартиры и в марте 2017 года пенсионый фонд перевел ее положенные деньги.

По закону, женщина обязана была оформить купленную квартиру на себя, супруга и детей.

Однако, до настоящего времени, приобретенная квартира в общую долевую собственность несовершеннолетних детей не оформлена.

В целях защиты жилищных прав детей прокурором города Мончегорска направлено исковое заявление о том, что женщина обязана оформить жилое помещение в общую собственность с несовершеннолетними детьми, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении.

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