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Сегодня губернатор Марина Ковтун работает в Москве

09:3909 ноября 2017Просмотров: 66

Сегодня губернатор Марина Ковтун работает в Москве. Глава Мурманской области примет участие в общем собрании полномочных представителей членов Межрегиональной Ассоциации субъектов и городов, шефствующих над кораблями и частями Северного флота. Собрание, посвященное 20-летию Ассоциации, пройдёт в Совете Федерации.

Кроме того, сегодня Марина Ковтун примет участие в работе президиума Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации.

Заседание будет посвящено законодательному обеспечению построения и развития транспортно-логистической инфраструктуры Арктической зоны Российской Федерации.

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