Северян приглашают к участию в опросе о качестве товаров и услуг на рынках Мурманской области

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области приглашает северян принять участие в опросе о качестве товаров и услуг, ассортименте и уровне ценовой конкуренции на региональных и муниципальных рынках.



Опрос проходит в рамках ежегодного мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Мурманской области.



Результаты исследования будут учтены при разработке мероприятий по содействию развитию конкуренции на рассматриваемых рынках.



Опрос является анонимным, все полученные результаты будут использоваться только в обобщенном виде.



Интерактивная анкета размещена на сайте опроса, а также на главной странице сайта Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.



Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской благодарит северян за участие в исследовании и подчеркивает, что ответы на вопросы анкеты очень важны для дальнейшей работы по развитию конкуренции в регионе.