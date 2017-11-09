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Северян приглашают к участию в опросе о качестве товаров и услуг на рынках Мурманской области

12:4509 ноября 2017Просмотров: 52

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области приглашает северян принять участие в опросе о качестве товаров и услуг, ассортименте и уровне ценовой конкуренции на региональных и муниципальных рынках. 

Опрос проходит в рамках ежегодного мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Мурманской области. 

Результаты исследования будут учтены при разработке мероприятий по содействию развитию конкуренции на рассматриваемых рынках.

Опрос является анонимным, все полученные результаты будут использоваться только в обобщенном виде.

Интерактивная анкета размещена на сайте опроса, а также на главной странице сайта Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской благодарит северян за участие в исследовании и подчеркивает, что ответы на вопросы анкеты очень важны для дальнейшей работы по развитию конкуренции в регионе.

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