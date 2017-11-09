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Северянин похитил 5 тысяч рублей и золотые украшения у жительницы Мончегорска

10:3009 ноября 2017Просмотров: 115

Находящиеся на маршруте патрулирования сотрудники Отдела вневедомственной охраны по г. Мончегорску задержали во дворе дома на пр. Металлургов, мужчину, подозреваемого в краже из квартиры.

Информация о том, что гражданин 1986 года рождения причастен к преступлению, поступила от сотрудников полиции. Поскольку мужчина неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов, внешность его была хорошо знакома сотрудникам вневедомственной охраны.

После задержания он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

По версии следствия, он совершил хищение 5 тысячи рублей и золотых изделий из квартиры 30-летней жительницы Мончегорска.

Максимальное наказание, предусмотренное статьей, лишение свободы сроком до пяти лет, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Мурманской области. 

 

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