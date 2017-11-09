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Столицу Норвегии будут защищать от террористов гигантскими клумбами

12:5909 ноября 2017Просмотров: 35

В городском совете признают, что бетонные вазы не смогут остановить автомобиль террориста, но на какое-то время создадут препятствие и погасят скорость.

Около 20 огромных цветочных клумб появились в Осло на центральной улице Карла Юхана по решению властей норвежской столицы для защиты жителей от возможных террористических атак, в ближайшее время установка искусственных заграждений продолжится, сообщает издание Aftenposten в среду.

Улица Карла Юхана – протяженная и оживленная магистраль в центре норвежской столице. Она тянется от центрального вокзала, мимо норвежского парламента, национального театра до королевского дворца. На этой улице расположено множество магазинов и кафе.

Однако до сих пор улица была легко проходима – только после теракта, устроенного Андерсом Брейвиком в 2011 году здесь были предприняты некоторые дополнительные меры безопасности.

«Установка подобных заграждений, снижающих риск нападения с помощью транспортных средств, продолжится в ближайшие недели на улицах Карла Юхана, Лилле Гренсен и Арбайдергата (улице в центре Осло)», — сообщает издание со ссылкой на городские власти.

Каждый вазон весит около 800 килограммов, они устанавливаются группами по три штуки, сообщает РИА Новости

Отмечается, что эти заграждения должны помешать беспрепятственному движению, например, автомобиля, подобные уже установлены на улицах Стокгольма, Ниццы, Лондона и Нью-Йорка, где уже были совершены теракты с использованием транспортных средств.

Однако власти норвежской столицы успокаивают жителей: о конкретных угрозах со стороны террористов речи нет, это профилактические меры безопасности.

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