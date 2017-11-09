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В Instagram добавили долгожданную возможность

12:3009 ноября 2017Просмотров: 71

Сервис Instagram отказался от 24-часового лимита на публикацию фото и видео в разделе «Истории».

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на ресурс «Mashable».

Теперь пользователи Instagram смогут выбрать для публикации материалы, которые были сделаны в течение недели до этого.

Разработчики утверждают, что нововведение позволит владельцам аккаунтов создавать более длинные и подробные рассказы о себе в разделе «Истории».

Но, как отметили пользователи в интернете, новая функция не сильно поменяет ситуацию.

До нововведения  желающие опубликовать старое фото пользователи просто «обманывали» приложение, делая скриншот старого снимка или сохраняя его заново.

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