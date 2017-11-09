В Кандалакше виновник ДТП с двумя трупами отправился в колонию

1 ноября Кандалакшским районным судом вынесен приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц.

8 января водитель иномарки в вечернее время на автодороге «Кандалакша - Алакуртти - КПП «Салла» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем, в результате которого водитель встречного автомобиля и его пассажир погибли на месте происшествия.

Приговором суда, виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортного средства, сроком на 3 года, а также частично удовлетворены гражданские иски на общую сумму 1 604 500 рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Приговор суда не вступил в законную силу.