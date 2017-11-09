16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Кандалакше виновник ДТП с двумя трупами отправился в колонию

14:1409 ноября 2017Просмотров: 59

1 ноября Кандалакшским районным судом вынесен приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в  нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц.

8 января водитель иномарки в вечернее время на автодороге «Кандалакша - Алакуртти - КПП «Салла» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем, в результате которого водитель встречного автомобиля и его пассажир погибли на месте происшествия.

Приговором суда, виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортного средства, сроком на 3 года, а также частично удовлетворены гражданские иски на общую сумму 1 604 500 рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Читайте также
В Мурманске сгорел автомобильПолное видео программы «Дневные новости»Прокурор города Мончегорска встал на защиту детейСпорт в условиях Севера
Ихтиологи займутся выведением жизнестойкого вида горбуши в Белом мореФлагман Северного флота – крейсер «Пётр Великий» поборется за право называться «ударным»Активная фаза поисков экипажа упавшего Ми-8 завершится сегодняЗавтра в Мурманской области ожидается мокрый снегНа Верхне-Ростинском шоссе в Мурманске появится новая лестницаДень полиции в Кольском районе отметят праздничным концертом
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс