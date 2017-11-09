В Минрироды Мурманской области наградили победителей конкурсов детских рисунков

Вчера в Министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурсов детских рисунков на темы: «Охрана лесов от пожаров», «Охрана лесов от незаконных рубок».

Победителям, занявшим 1,2 и 3 места, по двум номинациям «Охрана лесов от пожаров» и «Охрана лесов от незаконных рубок» по двум возрастным категориям (в возрасте до 8 лет и от 9 лет) были вручены призы, детям, занявшим 4 и 5 места поощрительные подарки.

Сотрудники Министерства выразили благодарность всем участникам и их родителям, проявивших интерес к вопросам охраны окружающей среды и сохранения лесных богатств нашего региона.