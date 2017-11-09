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В Мурманске разнорабочий украл перфоратор со стройки

12:2209 ноября 2017Просмотров: 110

В полицию с заявлением о краже перфоратора обратился работник строительной фирмы, расположенной на территории Мурманска.

Мужчина рассказал полицейским, что в днем из хозяйственного помещения был украден перфоратор стоимостью 7 тысяч рублей.

В ходе опроса заявителя выяснилось, что в хищении имущества имеются основания подозревать молодого человека, который работает разнорабочим на предприятии.

22-летний местный житель был установлен и доставлен в отдел полиции. Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за кражу и разбой.

Он рассказал полицейским, что ему срочно понадобились деньги. Похищенное имущество он планировал продать, а вырученные с продажи деньги потратить на личные нужды, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Теперь подозреваемому грозит до двух лет заключения.

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