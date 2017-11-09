В Мурманске средняя стоимость квадратного метра жилья - 46 тысяч рублей

Несмотря на отрицательные тенденции в целом на рынке недвижимости за 10 месяцев 2017 года, Управлением Росреестра по Мурманской области зафиксировало регистрационных действий на 6,1 % больше аналогичного периода 2016 года.

Об этом сообщает официальный сайт Кольского района.

Количество зарегистрированных прав на жилые помещения составило 28410, при этом 50% прав на квартиры и комнаты зарегистрировано по сделкам купли-продажи.

В целом в 2017 году отмечается совсем незначительное снижение средней цены жилья в Мурманске. По итогам октября 2017 года средняя цена квадратного метра составляет 46 тыс. руб.

В 2016 году стоимость квадратного метра равнялась 46,26 тыс. рублей.