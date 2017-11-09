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В Мурманской области 799 семей стали счастливыми родителями третьего ребенка

11:4509 ноября 2017Просмотров: 144

По данным поисково-мониторинговой системы Фонда социального страхования за десять месяцев текущего года население Кольского Заполярья пополнилось на 5614 новорожденных.

Численный перевес на стороне сильного пола: 2928 мальчиков против 2686 девочек.

Мамами двойняшек стали 68 жительниц региона. У 2156 женщин появился первенец. Второй малыш родился у 2360 пар, а 799 семей стали счастливыми родителями третьего ребенка. 

Чаще всего в области рожали по вторникам, реже по воскресеньям, сообщает Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

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