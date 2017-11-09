В здании администрации Кольского района произошел условный пожар

9 ноября руководство и персонал администрации Кольского района отработали навыки эвакуации при возникновении пожара.



Сигнал пожарной тревоги в здании администрации прозвучал в 12 часов дня. По легенде учений возгорание произошло на первом этаже. Главный выход оказался задымлен. Воспользоваться им без индивидуальных средств защиты стало невозможно.

Об этом сообщает официальный сайт администрации Кольского района.

Для большей реалистичности учений было применено специальное устройство, создающее вокруг себя плотное облако пара и при этом безвредное для окружающих.

Пока к администрации ехали пожарные расчеты и скорая помощь, сотрудники отдела безопасности организовали эвакуацию работников через два запасных выхода. Так как все работники администрации проходят инструктажи по гражданской обороне и действиях при чрезвычайных ситуациях, в том числе при пожарах, паники при эвакуации не возникло.



Пожарным расчетам осталось только еще раз проверить, не остались ли люди в здании и ликвидировать условное возгорание.

Спустя 15 минут работа администрации Кольского района продолжилась в обычном режиме.