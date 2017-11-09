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Завтра в Мурманской области ожидается мокрый снег

13:2809 ноября 2017Просмотров: 92

Облачная  с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах отложение мокрого снега. Ветер южный, юго-западный 11-16 м/с, ночью в районе Никеля в порывах до 20 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днем от 0 до +5°. Гололедица, ухудшение состояния дорог. 

Прогноз погоды на 10 ноября по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-1..+1

+1..+3

 мокрый снег

  мокрый снег

Умба

-1..+1

+2..+4

 мокрый снег

   мокрый снег

Полярные Зори

-1..-+1

+1..+3

мокрый снег

  мокрый снег

Апатиты

-1..+1

+1..+3

 мокрый снег

 мокрый снег

Кировск

-1..+1

+1..+3

мокрый снег

  мокрый снег

Ковдор

0..-2

+1..+3

мокрый снег

 небольшой  мокрый снег

Мончегорск

-1..+1

+1..+3

мокрый снег

 небольшой мокрый снег

Ловозеро

0..-2

0..+2

 небольшой мокрый снег

небольшой мокрый снег

Оленегорск

-1..+1

+1..+3

  мокрый снег

небольшой мокрый снег

Никель

0..-2

+1..+3

небольшой мокрый снег

 небольшой мокрый снег

Заполярный

-1..+1

+1..+3

небольшой мокрый снег

 небольшой мокрый снег

Североморск

-1..+1

+1..+3

  небольшой мокрый снег

небольшой мокрый снег

Мурманск

-1..+1

+1..+3

  небольшой мокрый снег

небольшой мокрый снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 10 ноября

Температура воздуха

утром -1..+1

днем +1..+3

вечером 0..+2

Осадки

небольшой  мокрый снег

 небольшой  мокрый снег

 небольшой мокрый снег
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