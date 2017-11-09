Завтра в Мурманской области ожидается мокрый снег

Облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах отложение мокрого снега. Ветер южный, юго-западный 11-16 м/с, ночью в районе Никеля в порывах до 20 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днем от 0 до +5°. Гололедица, ухудшение состояния дорог.
Прогноз погоды на 10 ноября по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-1..+1
|
+1..+3
|
мокрый снег
|
мокрый снег
|
Умба
|
-1..+1
|
+2..+4
|
мокрый снег
|
мокрый снег
|
Полярные Зори
|
-1..-+1
|
+1..+3
|
мокрый снег
|
мокрый снег
|
Апатиты
|
-1..+1
|
+1..+3
|
мокрый снег
|
мокрый снег
|
Кировск
|
-1..+1
|
+1..+3
|
мокрый снег
|
мокрый снег
|
Ковдор
|
0..-2
|
+1..+3
|
мокрый снег
|
небольшой мокрый снег
|
Мончегорск
|
-1..+1
|
+1..+3
|
мокрый снег
|
небольшой мокрый снег
|
Ловозеро
|
0..-2
|
0..+2
|
небольшой мокрый снег
|
небольшой мокрый снег
|
Оленегорск
|
-1..+1
|
+1..+3
|
мокрый снег
|
небольшой мокрый снег
|
Никель
|
0..-2
|
+1..+3
|
небольшой мокрый снег
|
небольшой мокрый снег
|
Заполярный
|
-1..+1
|
+1..+3
|
небольшой мокрый снег
|
небольшой мокрый снег
|
Североморск
|
-1..+1
|
+1..+3
|
небольшой мокрый снег
|
небольшой мокрый снег
|
Мурманск
|
-1..+1
|
+1..+3
|
небольшой мокрый снег
|
небольшой мокрый снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 10 ноября
|
Температура воздуха
|
утром -1..+1
|
днем +1..+3
|
вечером 0..+2
|
Осадки
|
небольшой мокрый снег
|
небольшой мокрый снег
|
небольшой мокрый снег