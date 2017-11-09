Завтра в Мурманской области ожидается мокрый снег

Облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах отложение мокрого снега. Ветер южный, юго-западный 11-16 м/с, ночью в районе Никеля в порывах до 20 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днем от 0 до +5°. Гололедица, ухудшение состояния дорог.

Прогноз погоды на 10 ноября по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -1..+1 +1..+3 мокрый снег мокрый снег Умба -1..+1 +2..+4 мокрый снег мокрый снег Полярные Зори -1..-+1 +1..+3 мокрый снег мокрый снег Апатиты -1..+1 +1..+3 мокрый снег мокрый снег Кировск -1..+1 +1..+3 мокрый снег мокрый снег Ковдор 0..-2 +1..+3 мокрый снег небольшой мокрый снег Мончегорск -1..+1 +1..+3 мокрый снег небольшой мокрый снег Ловозеро 0..-2 0..+2 небольшой мокрый снег небольшой мокрый снег Оленегорск -1..+1 +1..+3 мокрый снег небольшой мокрый снег Никель 0..-2 +1..+3 небольшой мокрый снег небольшой мокрый снег Заполярный -1..+1 +1..+3 небольшой мокрый снег небольшой мокрый снег Североморск -1..+1 +1..+3 небольшой мокрый снег небольшой мокрый снег Мурманск -1..+1 +1..+3 небольшой мокрый снег небольшой мокрый снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 10 ноября