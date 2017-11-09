Житель Снежногорска спрятал живых крабов под морским ежом

К другим новостям. Пограничники совместно с полицейскими пресекли попытку вывоза из Мурманской области партии камчатского краба. Нелегальный груз был тщательно спрятан в машине. Задержанный мужчина изо всех сил пытался убедить сотрудников, что закон не нарушает. Но ему никто не поверил.

Микроавтобус «Форд Транзит» пограничники и полицейские задержали на посту недалеко от Кандалакши. За рулем житель Снежногорска. Мужчина утверждает: в машине везет морского ежа. Ничего запрещенного у него нет.



«А что там под ежом-то еще?

- Ничего.

Мы сейчас этот ёж весь вытаскивать будем.

- А что его вытаскивать?»



Вытащить все-таки пришлось. Во время досмотра в кузове машины кроме колючего улова сотрудники обнаружили партию камчатского краба - 98 живых особей в пластиковом контейнере. Никаких документов, подтверждающих законность вылова, мужчина предоставить не смог. Как он рассказал, хотел отвезти угощение родственникам, которые живут в центральной полосе России. Почему решил везти крабов живыми и в специальной таре - на этот вопрос мужчина так и не ответил.



Марина Груздова, официальный представитель пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району: «Общий вес краба составил 338 килограммов, рыночная стоимость данного объема продукции составляет более 1 миллиона рублей. Ущерб, который был причинен биологическим ресурсам, более 40 тысяч рублей».



Всех живых крабов пограничники выпустили в залив. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконную добычу водных биоресурсов.

Морские деликатесы из Баренцева моря, как и раньше, встречаются в ресторанах Питера и Москвы. Цена кусается, но спрос высок. Это только подогревает интерес оргпреступных групп, которые специализируются на нелегальном вылове камчатского краба в Мурманской области. О качестве продукции, разумеется, никто не заботится. Перевозят груз в антисанитарных условиях, что может быть опасно для здоровья любителей эксклюзивных блюд.