16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Житель Снежногорска спрятал живых крабов под морским ежом

20:0309 ноября 2017Просмотров: 119

К другим новостям. Пограничники совместно с полицейскими пресекли попытку вывоза из Мурманской области партии камчатского краба. Нелегальный груз был тщательно спрятан в машине. Задержанный мужчина изо всех сил пытался убедить сотрудников, что закон не нарушает. Но ему никто не поверил.

Микроавтобус «Форд Транзит» пограничники и полицейские задержали на посту недалеко от Кандалакши. За рулем житель Снежногорска. Мужчина утверждает: в машине везет морского ежа. Ничего запрещенного у него нет.

«А что там под ежом-то еще?
- Ничего.
Мы сейчас этот ёж весь вытаскивать будем.
- А что его вытаскивать?»

Вытащить все-таки пришлось. Во время досмотра в кузове машины кроме колючего улова сотрудники обнаружили партию камчатского краба - 98 живых особей в пластиковом контейнере. Никаких документов, подтверждающих законность вылова, мужчина предоставить не смог. Как он рассказал, хотел отвезти угощение родственникам, которые живут в центральной полосе России. Почему решил везти крабов живыми и в специальной таре - на этот вопрос мужчина так и не ответил.

Марина Груздова, официальный представитель пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району: «Общий вес краба составил 338 килограммов, рыночная стоимость данного объема продукции составляет более 1 миллиона рублей. Ущерб, который был причинен биологическим ресурсам, более 40 тысяч рублей».

Всех живых крабов пограничники выпустили в залив. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконную добычу водных биоресурсов.

Морские деликатесы из Баренцева моря, как и раньше, встречаются в ресторанах Питера и Москвы. Цена кусается, но спрос высок. Это только подогревает интерес оргпреступных групп, которые специализируются на нелегальном вылове камчатского краба в Мурманской области. О качестве продукции, разумеется, никто не заботится. Перевозят груз в антисанитарных условиях, что может быть опасно для здоровья любителей эксклюзивных блюд.

Реклама
Читайте также
ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ: набор анализов или кто топит малый бизнес?ВОВРЕМЯ ЛАЙТ: поговорим о литературеДЕНЬГИ ЛЮБЯТ: МФО, гастротуризм, чёрные списки и деньги на расселениеПоселок Междуречье Кольского района остался без отопления. Управляющая компания заявляет о банкротстве
Позвал мужчину выпить, зарезал и сжёг трупЧерез пару минут начнётся церемония ТЭФИ регион. Мурманск представляет Наше утроВ Междуречье возобновлено электроснабжение котельнойВ здании администрации Кольского района произошел условный пожарМинприроды России намерено повысить нормативы утилизации отходов от использования товаровЖителю Вологодской области, который поджег дом с людьми, дали 21 год колонии
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс