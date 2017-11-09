Жителю Вологодской области, который поджег дом с людьми, дали 21 год колонии

Вологодский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Череповца.

Его признали виновным по статьям «Убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью» и «Умышленное уничтожение имущества».

Об этом сообщает «Медиа Центр» с ссылкой на СУ СК РФ по Вологодской области.

В ночь на 28 мая мужчина, находясь в нетрезвом состоянии после ссоры с супругой и её бывшим сожителем, подпер входную дверь дома доской и поджег дом с веранды.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и противопожарного подразделения МЧС обнаружили, что дом горит, часть конструкций уничтожена огнём, а спасти людей невозможно.

Вину подсудимый признал полностью, пояснив, что причиной его действий стала ревность.

Мужчине было назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.