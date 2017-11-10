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Большинство опрошенных россиян отмечают, что прогнозы синоптиков точны

16:1510 ноября 2017Просмотров: 132

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвященного изучению интереса и доверия россиян данным прогнозов погоды.

Информация из прогнозов погоды актуальна для большинства россиян: 54% граждан регулярно следят за ней по ТВ/радио или интернету, 27% - время от времени. 

Чем старше респонденты, тем активнее они интересуются данными метеопрогнозов.

Доверие к информации метеорологов выражают 56% россиян, причем у тех, кто может сопоставить информацию из прогноза с реальными погодными условиями (кто регулярно следят за прогнозами погоды), уровень доверия почти вдвое выше (65%), чем у тех, кто подобной информацией практически не интересуется (35%). 

Две трети опрошенных (67%) отмечают, что в большинстве случаев прогнозы синоптиков бывают точны (75% среди регулярно следящих за метеосводками), не согласны с этим 30% респондентов.

Москвичи и петербуржцы в этом вопросе также настроены более скептично: о точности прогнозов говорят 54% столичных жителей против 64% и выше среди жителей других городов и населенных пунктов.

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