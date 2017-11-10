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Фестиваль «Северный характер» закроют «Короткие волны» Михаила Довженко

20:0310 ноября 2017Просмотров: 66

Международный кинофестиваль «Северный характер». Он откроется в Мурманске совсем скоро. Это будет юбилейный - десятый - кинофорум. Мы продолжаем рассказывать о программе. Она, как всегда, насыщенная. Уже известно, что фильмом закрытия фестиваля станет полнометражная лента «Короткие волны». Ее автор - режиссер Михаил Довженко.

Этот фильм заявлен одновременно и как драма, и как комедия. И то, и другое - правда.

Признанные звезды советского кино - такие как Инвар Калныньш и Игорь Ясулович. Актеры, сыгравшие роли в популярных телесериалах. А так же непрофессиональные актеры. И неожиданно - Евгений Гришковец, автор «Ералаша» Борис Грачевский. Роли большие и совсем крохотные.

Пять новелл, собранных в один фильм, под одном названием. Все посвящены одной теме - радио, тому какую роль оно играет в жизни людей.

Михаил Довженко, кинорежиссёр: «Мой первый полнометражный фильм «Короткие волны» - это филь о радио. Радио я заболел, когда провел свой первый прямой эфир на мурманском радио. Я до сих пор отношусь к этому с большой любовью.

Сергей Юдков, корреспондент ТВ-21: «Я с уважением и большой отношусь к Мише Довженко. Может быть потому, что знаю его еще с тех пор, как он учился в Мурманске, в первой гимназии. Михаил хоть и уехал в столицу, он журналист, продюсер, снимает кино, но все равно он мурманчанин. И я очень рад, что ему удалось снять первый полнометражный фильм, который совсем скоро смогут увидеть все наши земляки».

Два года назад на фестивале «Северный характер» Михаил Довженко провел мастер-класс «Как снять фильм без денег». И показала свою короткометражку «Шрёдер». В этом году - полный метр.

Михаил Довженко, кинорежиссёр: «В этом фильме многое произошло впервые, например, впервые для кино музыку написал Владимир Пресняков младший. Например, впервые в кино снялся человек-легенда, Евгений Маргулис».

Михаил Довженко, кинорежиссёр: «А еще я свой любимый город хочу приехать со своими любимыми актерами... всем привет».

Итак, первый полнометражный фильм Михаила Довженко «Короткие волны». Фильм закрытия фестиваля «Северный характер». Его можно будет увидеть 25 ноября в 16.00 - в кинотеатре «Мурманск».

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