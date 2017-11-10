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Губернатор Марина Ковтун поздравила заполярных полицейских с профессиональным праздником

13:5310 ноября 2017Просмотров: 117

Сегодня в управлении министерства внутренних дел России по Мурманской области губернатор Марина Ковтун поздравила заполярных полицейских с профессиональным праздником и 100-летием советской милиции.

Глава региона отметила неизменное мужество, профессионализм и верность долгу стражей правопорядка региона.

«Благодаря вам северяне могут быть спокойны за свою безопасность, за жизнь и здоровье своих детей», – сказала Марина Ковтун, добавив, что нынешний день ставит перед полицейскими новые вызовы. Это борьба с экстремизмом, преступной деятельностью в Интернете, хамством на дорогах.

Губернатор поблагодарила ветеранов за жизнь, посвящённую службе обществу, и пожелала полицейским здоровья, благополучия и успехов в службе.

В свой профессиональный праздник почётного знака Губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье» удостоен подполковник полиции, заместитель начальника отдела – начальник отделения управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области Сергей Волокитин.

Благодарность Губернатора объявлена майору полиции, инспектору по особым поручениям управления по обеспечению охраны общественного порядка и взаимодействию с органами исполнительной власти Мурманской области Алексею Мирохину и старшему лейтенанту полиции, командиру взвода отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Василию Ментюкову.

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