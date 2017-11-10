16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Инспекторы Кандалакши напомнили детям о соблюдении ПДД

09:3010 ноября 2017Просмотров: 95
Для учеников младших классов инспекторы ГИБДД совместно с представителями одной из автошкол провели интерактивное занятие «Безопасный автомобиль».

Встречу разделили на две части. В первой, теоретической, сотрудники автошколы прочитали небольшую лекцию о строении автомобиля и принципах работы его механизмов. А инспектор напомнила детям о пунктах ПДД, касающихся пассажиров, и правилах поведения в автомобиле.

В качестве практической части ребята решили провести уличную акцию. Школьники собственноручно подготовили памятки для водителей, в которых поделились знаниями, полученными во время лекции.

Вместе с инспектором дети пришли на одну из парковок города, где не только вручили рукодельные буклеты автолюбителям, но и провели с каждым из них короткие беседы о важности соблюдения ПДД.

С ребятами из 5-6 классов сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Стань заметней на дороге!», сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

К мероприятию также присоединились представители кандалакшской автошколы. Дети подготовили красочные плакаты, проиллюстрирующие причины, по которым использование светоотражающих элементов в темное время суток – важное условие для безопасности пешехода.

С этими плакатами участники акции прошли по самым распространенным пешим маршрутам города, вручая всем встреченным пешеходам памятки и проводя короткие профилактические беседы с наглядной демонстрацией того как светоотражатели помогают «засветиться» перед приближающимся водителем.

Читайте также
Конкурс «Ты уникальная». Финал в МурманскеС сегодняшнего дня судебные приставы могут задерживать должников по алиментамСТС отправил Анну Седокову в декретный отпускВ областном краеведческом музее откроется выставка, посвященная истории милиции Заполярья
В поселке Риж-губа сгорел домМаксим Виторган и Владимир Епифанцев выбрали одну блондинкуВ Мурманской области ожидается порывистый ветер, осадки и гололедицаПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ: набор анализов или кто топит малый бизнес?ВОВРЕМЯ ЛАЙТ: поговорим о литературеДЕНЬГИ ЛЮБЯТ: МФО, гастротуризм, чёрные списки и деньги на расселение
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс