Инспекторы Кандалакши напомнили детям о соблюдении ПДД

Для учеников младших классов инспекторы ГИБДД совместно с представителями одной из автошкол провели интерактивное занятие «Безопасный автомобиль».

Встречу разделили на две части. В первой, теоретической, сотрудники автошколы прочитали небольшую лекцию о строении автомобиля и принципах работы его механизмов. А инспектор напомнила детям о пунктах ПДД, касающихся пассажиров, и правилах поведения в автомобиле.

В качестве практической части ребята решили провести уличную акцию. Школьники собственноручно подготовили памятки для водителей, в которых поделились знаниями, полученными во время лекции.

Вместе с инспектором дети пришли на одну из парковок города, где не только вручили рукодельные буклеты автолюбителям, но и провели с каждым из них короткие беседы о важности соблюдения ПДД.

С ребятами из 5-6 классов сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Стань заметней на дороге!», сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

К мероприятию также присоединились представители кандалакшской автошколы. Дети подготовили красочные плакаты, проиллюстрирующие причины, по которым использование светоотражающих элементов в темное время суток – важное условие для безопасности пешехода.

С этими плакатами участники акции прошли по самым распространенным пешим маршрутам города, вручая всем встреченным пешеходам памятки и проводя короткие профилактические беседы с наглядной демонстрацией того как светоотражатели помогают «засветиться» перед приближающимся водителем.