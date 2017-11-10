Итальянский проект ветроэнергии запустят в Мурманске

Замминистра промышленности России Георгий Каламанов договорился с Министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано об укреплении российско-итальянского сотрудничества в основных сферах экономики. В частности, в ветроэнергетике.

Российские предприятия традиционно работают с Италией по ряду направлений: оборудование для топливно-энергетического комплекса, химическая промышленность, товары народного потребления, авиастроение и станкостроение.

Два ветропарка мощностью 291 МВт итальянской компании Энел (Enel) построят рядом с Ростовом и Мурманском.

Общий объём инвестиций – 405 млн евро, заказчик объекта – правительство России, а запуск запланирован на 2020-2021 годы.

Этот проект символизирует выход итальянцев на российский рынок ветрогенерации (преобразование ветровой энергии в электричество, вид возобновляемой «зелёной энергетики»).

Основные факторы, сдерживавшие конкуренцию на рынке ветроэнергетики – требование государства о высоком уровне первоначальных инвестиций и локализации 65% производства ветроэнергии в России, сообщает Е-vesti.Ru

Но итальянская Энел, видимо, сумела соответствовать требованиям: «Вырабатываемая ветропарками электроэнергия будет продаваться на российском оптовом рынке. При достижении необходимого уровня локализации компания получит право на повышенный тариф», – заявил по итогам переговоров Каламанов.

История рынка ветроэнергетики России началась с 2013 года, когда была подготовлена нормативная база и зашла речь о реализации конкретных проектов. Фактически рынок заработал в 2016 году, а на 2017 год здесь уже налицо конкуренция.