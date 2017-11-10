Минимальная зарплата меньше прожиточного минимума. Когда же зарплаты северян будут соответствовать их потребностям?

Показатели минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума в России идут на сближение. А это значит, что уже к 2020 году работодатели, которые при установлении зарплаты ориентируются на уровень минимального размера оплаты труда, будут учитывать и прожиточный минимум, ведь оба эти показателя будут равны.

Наши журналисты спросили у мурманчан, соответствует ли их доход потребностям и каковы их ожидания:

«У меня пенсия 18 тысяч, мне не достаточно, не хватает, я работаю. У меня квартплата 9 тысяч, а как вы думаете, на 9 тысяч я могу прожить оставшиеся? Конечно, нет.

- Ну, как, квартплата. Вы ходили в аптеку? Какие цены, ну вот.

На те же продукты не особо разгонишься, в аптеку и в магазин в основном, конечно аптека много забирает.

- Мне бы хватало тысяч 50 на сегодняшний момент общего заработка, но никто ж не отказывается, если больше.

Минимум 30 тысяч, это минимум, это не ограничение, это только - только прожить».



В Мурманской области уровень прожиточного минимума установлен 3 августа 2917 года в расчёте на душу населения составляет 14583 рубля, для трудоспособного населения - 15185 рублей, для пенсионеров - 12138 рублей и для детей - 15048 рублей. А вот минимальный размер оплаты труда 14 281 рубль, а ведь именно на этот показатель ориентируются работодатели при начислении заработной платы сотруднику.

По закону прожиточный минимум можно и не учитывать, чем охотно и пользуются компании и индивидуальные предприниматели. Поэтому многие люди получают доход, не соответствующий затратам на потребительскую корзину, и считаются малоимущими. Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский считает, что прожиточный минимум должен приблизиться к реальной сумме, необходимой для жизни.



Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «Бюджет есть. Вот понемножку мы добавляем прожиточный минимум. По России уже 9 тысяч, потом будет 10, но надо больше. Все равно это трудно прожить на 9 тысяч. Надо 10,13, 15 тысяч, надо до 20 доводить».



С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда будет установлен на уровне 85процентов от величины прожиточного минимума - это 9489 рублей, а начиная с 1 января 2019 года всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал предшествующего года, этот правительственный законопроект уже был принят Госдумой в первом чтении. Споры об уравнивании показателей МРОТ и прожиточного минимума велись 25 лет.