Министр внутренних дел Владимир Колокольцев вручил ведомственные награды сотрудникам мурманской полиции

Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию награждения государственными и ведомственными наградами сотрудников органов внутренних дел России.

Авторский коллектив в составе старшего лейтенанта внутренней службы Сергея Пасотера, инженера-электронщика Управления МВД России по Мурманской области, майора полиции Александра Привалова, начальника Управления МВД России по г. Мурманску, полковника полиции Алексея Смирнова, заместителя начальника полиции Управления МВД России по Мурманской области награждены за достижения в развитии информационных технологий в интересах органов внутренних дел, сообщает пресс-служба МВД России.