Мурманские полицейские отмечают профессиональный праздник

Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел. 10 ноября исполнилось 100 лет со дня образования советской милиции.

Рядом со зданием управления МВД собрались полицейские, ветераны ведомства и гости. В 12 часов дня, по традиции, начался митинг памяти погибших сотрудников. Всего в период после окончания Великой Отечественной войны при исполнении служебного долга погибли 45 сотрудников органов внутренних дел Мурманской области, из них 21 человек - в Северо-Кавказском регионе во время боестолкновений с бандитами и террористами.



После митинга официальная церемония продолжилась уже в актовом зале. С профессиональным праздником всех действующих полицейских и ветеранов поздравил начальник регионального управления МВД генерал-майор Игорь Баталов. Сказал, что в этом году дата серьезная - столетие со дня создания советской милиции. И за этот век ведомство доказало свою значимость и эффективность.



Игорь Баталов, начальник УМВД России по Мурманской области: «Полиция, как и прежде милиция, находится на переднем крае борьбы с преступностью и криминалом, стоит на защите общественного порядка, охраняя законопослушных граждан лот криминальных проявлений. Особую благодарность за проявленные стойкость и мужество выражаю сотрудникам, участвующим в мероприятиях по поддержанию конституционного порядка и противодействию терроризму на территории Северного Кавказа».



Сейчас в Заполярье служат почти 4 тысячи полицейских. Многие встречают праздник на посту. С юбилеем виновников торжества поздравила губернатор Марина Ковтун. Отметила, что время сейчас непростое, в структурах МВД продолжаются серьезные реформы.



Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Так в прошлом году вы приняли на себя ряд новых функций, функции миграционного контроля, борьбы с оборотом наркотиков. В то же время, иные ваши функции перешли Росгвардии. Но каковы бы ни были функции, они не затрагивают вашей главной задачи: защищать закон и порядок, охранять права и жизнь граждан. Ваша основная работа по-прежнему в поле: на наших улицах, дорогах, в общественных местах и жилых кварталах. Эту работу вы традиционно выполняете безупречно».



Лучшим полицейским вручили медали, грамоты, благодарности и ведомственные награды. Продолжился юбилей праздничным концертом.