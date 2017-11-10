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Мурманские полицейские отмечают профессиональный праздник

20:1110 ноября 2017Просмотров: 81

Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел. 10 ноября исполнилось 100 лет со дня образования советской милиции.

Рядом со зданием управления МВД собрались полицейские, ветераны ведомства и гости. В 12 часов дня, по традиции, начался митинг памяти погибших сотрудников. Всего в период после окончания Великой Отечественной войны при исполнении служебного долга погибли 45 сотрудников органов внутренних дел Мурманской области, из них 21 человек - в Северо-Кавказском регионе во время боестолкновений с бандитами и террористами.

После митинга официальная церемония продолжилась уже в актовом зале. С профессиональным праздником всех действующих полицейских и ветеранов поздравил начальник регионального управления МВД генерал-майор Игорь Баталов. Сказал, что в этом году дата серьезная - столетие со дня создания советской милиции. И за этот век ведомство доказало свою значимость и эффективность.

Игорь Баталов, начальник УМВД России по Мурманской области: «Полиция, как и прежде милиция, находится на переднем крае борьбы с преступностью и криминалом, стоит на защите общественного порядка, охраняя законопослушных граждан лот криминальных проявлений.  Особую благодарность за проявленные стойкость и мужество выражаю сотрудникам, участвующим в мероприятиях по поддержанию конституционного порядка и противодействию терроризму на территории Северного Кавказа».

Сейчас в Заполярье служат почти 4 тысячи полицейских. Многие встречают праздник на посту. С юбилеем виновников торжества поздравила губернатор Марина Ковтун. Отметила, что время сейчас непростое, в структурах МВД продолжаются серьезные реформы.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Так в прошлом году вы приняли на себя ряд новых функций, функции миграционного контроля, борьбы с оборотом наркотиков. В то же время, иные ваши функции перешли Росгвардии. Но каковы бы ни были функции, они не затрагивают вашей главной задачи: защищать закон и порядок, охранять права и жизнь граждан. Ваша основная работа по-прежнему в поле: на наших улицах, дорогах, в общественных местах и жилых кварталах. Эту работу вы традиционно выполняете безупречно».

Лучшим полицейским вручили медали, грамоты, благодарности и ведомственные награды. Продолжился юбилей праздничным концертом.

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