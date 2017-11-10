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На Северном флоте проходит сбор с командирами отрядов по борьбе с ПДСС

15:0010 ноября 2017Просмотров: 125

Сегодня в Североморске начался учебно-методический сбор с командирами отрядов по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Северного флота.

В течение дня участники сбора подведут итоги 2017 учебного года и определят основные задачи на новый период обучения, сообщает пресс-служба Северного флота.

Особое внимание в ходе проведения сбора уделяется вопросам противодействия подводным диверсионным силам и средствам. В этой связи рассматриваются основные направления совершенствования подготовки специалистов по борьбе с ПДСС в соответствии с руководящими документами.

Также обсуждаются вопросы комплексного обеспечения современными образцами техники и вооружения специальных подразделений Северного флота.

Отдельной темой сбора станут тренировочные мероприятия антитеррористической направленности, которые регулярно проводятся во всех гарнизонах Северного флота для отработки готовности личного состава обеспечить безопасность военных объектов.

По итогам 2017 учебного года  в ходе сбора будут отмечены лучшие командиры отрядов по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота. 

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