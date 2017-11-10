Одаренные дети и молодёжь Мурманской области получат премии губернатора

Утверждено решение комиссии по присуждению премий губернатора Мурманской области одарённым детям и учащейся молодежи.



В этом году по результатам конкурсного отбора присуждены 100 премий в размере 18,5 тыс. рублей и 5 премий «Олимп» в размере 50 тысяч рублей.



Начиная с 1993 года, премии ежегодно вручаются школьникам и студентам региона за серьёзные успехи в учебной и научной, художественно-культурной, спортивной и общественно полезной деятельности.



Высшей формой поощрения одарённых детей и учащейся молодёжи является премия Губернатора Мурманской области «Олимп».



Премии Губернатора Мурманской области присуждаются в номинациях: «За успехи в учебной и научной деятельности», «За успехи в области искусств», «За успехи в спортивной деятельности» и «За активное участие в общественно полезной деятельности».



Торжественная церемония вручения премий состоится 7 декабря в Мурманске.





