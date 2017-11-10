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Одаренные дети и молодёжь Мурманской области получат премии губернатора

11:3610 ноября 2017Просмотров: 39

Утверждено решение комиссии по присуждению премий губернатора Мурманской области одарённым детям и учащейся молодежи.

В этом году по результатам конкурсного отбора присуждены 100 премий в размере 18,5 тыс. рублей и 5 премий «Олимп» в размере 50 тысяч рублей.

Начиная с 1993 года, премии ежегодно вручаются школьникам и студентам региона за серьёзные успехи в учебной и научной, художественно-культурной, спортивной и общественно полезной деятельности.

Высшей формой поощрения одарённых детей и учащейся молодёжи является премия Губернатора Мурманской области «Олимп».

Премии Губернатора Мурманской области присуждаются в номинациях: «За успехи в учебной и научной деятельности», «За успехи в области искусств», «За успехи в спортивной деятельности» и «За активное участие в общественно полезной деятельности».

Торжественная церемония вручения премий состоится 7 декабря в Мурманске.


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