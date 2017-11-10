Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 10 ноября 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Песком запаслись, технику подготовили. Мурманские депутаты проверили готовность дорожников к зиме.

Минимальная зарплата меньше прожиточного минимума. Когда же зарплаты северян будут соответствовать их потребностям?



Вместо именинного торта - праздничная треска! Главный артист Мурманского океанариума отмечает юбилей!



Самая спортивная семья «Норникеля». Представлявшие Кольскую ГМК Константиновы оставили позади норильчан, сочинцев и москвичей.



Первый полнометражный фильм режиссёра из Мурманска. Фестиваль «Северный характер» закроют «Короткие волны» Михаила Довженко.



Где искать арктический дизайн? Чтобы это выяснить, студенты и преподаватели МАГУ запустили арт-проект.

