Представитель «Норникеля» Антон Берлин избран председателем совета директоров института никеля

В ходе ежегодного съезда членов Института никеля Антон Берлин, директор департамента маркетинга «Норникеля», был избран председателем совета директоров Института никеля.



Срок полномочий председателя составляет один год, но он может быть продлен на еще один год. Скотт Ероу, вице-президент, курирующий устойчивое развитие и никелевый бизнес компании Glencore International AG, избран заместителем председателя совета директоров Института никеля, сообщает пресс-служба «Норникеля».

«Антон обладает уникальным и обширным международным опытом работы в никелевой отрасли, который он привнесет в работу на посту председателя совета директоров. Для членов Института назначение господина Берлина — большая удача», — прокомментировал назначение президент Института никеля Дэвид Батлер.

Антон Берлин отметил, что Институт никеля имеет большое значение для никелевой отрасли, успешно и эффективно служит ее интересам. «В качестве председателя совета директоров я сделаю все возможное, чтобы наилучшим образом управлять Институтом в интересах его членов», — сказал он.

Институт никеля — это всемирная ассоциация ведущих производителей первичного никеля, чья миссия — продвижение и поддержка использования никеля во всех областях применения. Институт поддерживает и увеличивает рынки сбыта для новых и существующих сфер применения никеля, в том числе для производства нержавеющей стали, и продвигает ответственную научную деятельность, управление рисками и оценку социально-экономической выгоды в качестве основы государственной политики и регулирования.

В своём научном подразделении NiPERA Институт также проводит передовые прикладные исследования, связанные со здравоохранением и экологией. Институт — это центр передового опыта, располагающий всеобъемлющей информацией о никеле и никельсодержащих продуктах. Представительства Института располагаются в Азии, Европе и Северной Америке.





